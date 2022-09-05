05 сентября 2022

Пермяков заставляют срочно сносить свой дом

Мэрия Перми заставляет жителей аварийного дома снести его в течение полугода
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители свой дом аварийным не считают Фото:

Собственников дома на ул. Техническая, 12 в Перми, который неожиданно для жителей был признан аварийным, просят освободить квартиры и нести дом в течение шести месяцев. Об этом говорится в уведомлении (документ есть в распоряжении URA.RU), которое пришло жильцам, за подписью замначальника управления жилищных отношений Перми Вадима Кондратова.

«Собственникам многоквартирного дома №12 по ул. Технической необходимо освободить занимаемые жилые помещения и снести аварийный дом в течение шести месяцев с даты получения уведомления», — говорится в документе. Получили его только 11 собственников, рассказал URA.RU старший по дому Евгений Кудымов.

Если жильцы не снесут дом за полгода, то земля под ним и все квартиры (кроме муниципальных) перейдут в собственность города. Собственники, по словам Кудымова, шокированы этим уведомлением, поскольку новое жилье им обещают предоставить только до 2030 года. А у многих — ипотечные кредиты.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен.

Дом 1962 года постройки на ул. Техническая, 12 признали аварийным в августе 2022 года. Это стало неожиданностью для собственников, поскольку на плохое состояние дома ничего не указывало. Источник, близкий к краевым властям, сообщал тогда, что сейчас в регионе проходит обследование домов на предмет включения их в новые этапы нацпроекта по расселению. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1 в Перми.

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Собственников дома на ул. Техническая, 12 в Перми, который неожиданно для жителей был признан аварийным, просят освободить квартиры и нести дом в течение шести месяцев. Об этом говорится в уведомлении (документ есть в распоряжении URA.RU), которое пришло жильцам, за подписью замначальника управления жилищных отношений Перми Вадима Кондратова. «Собственникам многоквартирного дома №12 по ул. Технической необходимо освободить занимаемые жилые помещения и снести аварийный дом в течение шести месяцев с даты получения уведомления», — говорится в документе. Получили его только 11 собственников, рассказал URA.RU старший по дому Евгений Кудымов. Если жильцы не снесут дом за полгода, то земля под ним и все квартиры (кроме муниципальных) перейдут в собственность города. Собственники, по словам Кудымова, шокированы этим уведомлением, поскольку новое жилье им обещают предоставить только до 2030 года. А у многих — ипотечные кредиты. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Дом 1962 года постройки на ул. Техническая, 12 признали аварийным в августе 2022 года. Это стало неожиданностью для собственников, поскольку на плохое состояние дома ничего не указывало. Источник, близкий к краевым властям, сообщал тогда, что сейчас в регионе проходит обследование домов на предмет включения их в новые этапы нацпроекта по расселению. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1 в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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