Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в выходные

Депутат Госдумы Хамзаев: в России нужно запретить продажу алкоголя в выходные дни

11 сентября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

В России необходимо ограничить продажу алкоголя, считает депутат Бийсултан Хамзаев Фото: Размик Закарян © URA.RU В России необходимо ввести запрет на продажу алкоголя по выходным дням. Также возраст продажи алкоголя стоит поднять до 21 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что суббота и воскресенье должны быть безалкогольные. И это тоже международный опыт. Практика есть такая, то есть ограничение продажи в выходные дни. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Я ее уже несколько раз озвучивал», — сообщил Бийсултан Хамзаев. По словам депутата, в связи с исследованиями ООН по численности рождаемости, крайне важно поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Я сторонник того, чтоб в России алкоголь продавался только с 21 года. Не так, как сейчас с 18. И это, я считаю, фундаментально важно. Особенно это важно в связи с теми исследованиями, которые на прошлой неделе опубликовал ООН по численности рождаемости. У нас динамика, которая не радует. Поэтому крайне важно, чтоб здоровье молодежи было в приоритете», — подытожил собеседник агентства. В России 11 сентября отмечается, как Всероссийский день трезвости. Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911 году в Санкт-Петербурге. А 11 сентября 1913 года этот день стал официальным праздником.

В России необходимо ввести запрет на продажу алкоголя по выходным дням. Также возраст продажи алкоголя стоит поднять до 21 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что суббота и воскресенье должны быть безалкогольные. И это тоже международный опыт. Практика есть такая, то есть ограничение продажи в выходные дни. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Я ее уже несколько раз озвучивал», — сообщил Бийсултан Хамзаев. По словам депутата, в связи с исследованиями ООН по численности рождаемости, крайне важно поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Я сторонник того, чтоб в России алкоголь продавался только с 21 года. Не так, как сейчас с 18. И это, я считаю, фундаментально важно. Особенно это важно в связи с теми исследованиями, которые на прошлой неделе опубликовал ООН по численности рождаемости. У нас динамика, которая не радует. Поэтому крайне важно, чтоб здоровье молодежи было в приоритете», — подытожил собеседник агентства. В России 11 сентября отмечается, как Всероссийский день трезвости. Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911 году в Санкт-Петербурге. А 11 сентября 1913 года этот день стал официальным праздником.