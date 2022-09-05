На севере Пермского края начинается отопительный сезон

В Березниках с 8 сентября начнется подача тепла больницы и школы

06 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Сначала батареи нагреются в социальных учреждениях, а потом уже в жилых домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) власти объявили о начале отопительного сезона. Уже с 8 сентября тепло начнут подавать в здания больниц, школ и других социальных учреждений. Для этого им необходимо подать заявки, подчеркнули в администрации города. «В связи с резким понижением температуры воздуха временно исполняющий полномочия главы города Михаил Шинкарев подписал сегодня постановление о начале отопительного сезона 2022—2023 годов. С 8 сентября подача отопления запланирована по заявкам на общеобразовательные и медицинские учреждения, дома-интернаты и другие социально значимые объекты», — сообщается на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Что касается жилых домов, то отапливать их начнут через пять дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов. Даже если погода не будет столь морозной, отопление обещают включить не позднее 15 сентября.

В Березниках (Пермский край) власти объявили о начале отопительного сезона. Уже с 8 сентября тепло начнут подавать в здания больниц, школ и других социальных учреждений. Для этого им необходимо подать заявки, подчеркнули в администрации города. «В связи с резким понижением температуры воздуха временно исполняющий полномочия главы города Михаил Шинкарев подписал сегодня постановление о начале отопительного сезона 2022—2023 годов. С 8 сентября подача отопления запланирована по заявкам на общеобразовательные и медицинские учреждения, дома-интернаты и другие социально значимые объекты», — сообщается на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Что касается жилых домов, то отапливать их начнут через пять дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов. Даже если погода не будет столь морозной, отопление обещают включить не позднее 15 сентября.