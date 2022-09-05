05 сентября 2022

Трое свердловчан до смерти избили женщину из-за продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователи выясняют обстоятельства преступления Фото:

Мужчина и две женщины из Ирбита до смерти забили женщину руками, ногами и доской в ее собственной квартире, заподозрив в краже продуктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Преступление было совершено из личной неприязни тремя местными жителями — мужчиной, и двумя женщинами, которые совместно сильно избили потерпевшую, в том числе, руками и ногами по голове и телу, доской по голове, отчего пострадавшая погибла», — говорится в сообщении пресс-службы. Подозреваемых задержали и готовятся судить.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что тридцатилетнего мужчину и его напарниц полиция поймала почти сразу после инцидента. Предположительно, нападавшие посчитали жертву воровкой, заслуживающей расправы. Раньше нападавших самих судили за кражу.

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Мужчина и две женщины из Ирбита до смерти забили женщину руками, ногами и доской в ее собственной квартире, заподозрив в краже продуктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Преступление было совершено из личной неприязни тремя местными жителями — мужчиной, и двумя женщинами, которые совместно сильно избили потерпевшую, в том числе, руками и ногами по голове и телу, доской по голове, отчего пострадавшая погибла», — говорится в сообщении пресс-службы. Подозреваемых задержали и готовятся судить. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что тридцатилетнего мужчину и его напарниц полиция поймала почти сразу после инцидента. Предположительно, нападавшие посчитали жертву воровкой, заслуживающей расправы. Раньше нападавших самих судили за кражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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