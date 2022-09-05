Трое свердловчан до смерти избили женщину из-за продуктов

Мужчина и две женщины из Ирбита до смерти забили женщину руками, ногами и доской в ее собственной квартире, заподозрив в краже продуктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Преступление было совершено из личной неприязни тремя местными жителями — мужчиной, и двумя женщинами, которые совместно сильно избили потерпевшую, в том числе, руками и ногами по голове и телу, доской по голове, отчего пострадавшая погибла», — говорится в сообщении пресс-службы. Подозреваемых задержали и готовятся судить.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что тридцатилетнего мужчину и его напарниц полиция поймала почти сразу после инцидента. Предположительно, нападавшие посчитали жертву воровкой, заслуживающей расправы. Раньше нападавших самих судили за кражу.
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