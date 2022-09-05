Скандальное кафе в ЯНАО выставили на продажу, заманивая низкой ценой. Фото

В Салехарде пытаются продать кафе "Виктория", заманивая низкой ценой

06 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Продажей кафе «Виктория» занимается риэлторская компания «Этажи» Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) хозяйка скандального кафе «Виктория» решила продать свой бизнес и уехать в Тюмень. Объявление о продаже размещено на информационной площадке «Avito». «Представляем вашему вниманию готовый, раскрученный бизнес, а именно кафе Виктория. Здесь можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с друзьями или семьей, благодаря большому банкетному залу, отметить торжество по случаю свадьбы или юбилея. Стоимость объекта 400 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Агентство связалось с компанией «Этажи», которая занимается продажей общепита. Там рассказали, что в объявлении указана стоимость аренды, а не продажи заведения. «В связи с переездом в Тюмень, хозяйка продает готовый бизнес. Продажа кафе идет со всем оборудованием. Цена покупки 30 миллионов рублей, но арендовать можно за 400 тысяч рублей, с дальнейшим выкупом. Покупателей на кафе много», — рассказал риэлтор. Avito Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Заведение стало известно из-за избиения съемочной группы программы «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. Во время поминального обеда она оскорбила мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент произошел из-за того, что хозяйку попросили пересчитать сумму обеда. Земляки были шокированы тем, что женщина устроила. По мнению национальной диаспоры, к которой принадлежит женщина, подобное поведение неприемлемо и недопустимо. В связи с давлением общества хозяйка решила продать общепит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) хозяйка скандального кафе «Виктория» решила продать свой бизнес и уехать в Тюмень. Объявление о продаже размещено на информационной площадке «Avito». «Представляем вашему вниманию готовый, раскрученный бизнес, а именно кафе Виктория. Здесь можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с друзьями или семьей, благодаря большому банкетному залу, отметить торжество по случаю свадьбы или юбилея. Стоимость объекта 400 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Агентство связалось с компанией «Этажи», которая занимается продажей общепита. Там рассказали, что в объявлении указана стоимость аренды, а не продажи заведения. «В связи с переездом в Тюмень, хозяйка продает готовый бизнес. Продажа кафе идет со всем оборудованием. Цена покупки 30 миллионов рублей, но арендовать можно за 400 тысяч рублей, с дальнейшим выкупом. Покупателей на кафе много», — рассказал риэлтор. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Заведение стало известно из-за избиения съемочной группы программы «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. Во время поминального обеда она оскорбила мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент произошел из-за того, что хозяйку попросили пересчитать сумму обеда. Земляки были шокированы тем, что женщина устроила. По мнению национальной диаспоры, к которой принадлежит женщина, подобное поведение неприемлемо и недопустимо. В связи с давлением общества хозяйка решила продать общепит.