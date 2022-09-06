Небо в Брянской области закрыто из-за террористической угрозы

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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
В Брянской области установили высокий уровень угрозы теракта Фото:

В Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщили на странице администрации Брянской области «Вконтакте».

«В связи с информацией правоохранительных органов об угрозе террористического акта, небо в Брянской области закрыто. Губернатором Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности, сроком на 15 суток на территории Брянской области», — сообщает администрация. Уточняется, полиция и власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности общества и государства.

Ранее сообщалось, что власти Брянской области уже устанавливали высокий уровень террористической угрозы. Это связано с обстрелами региона со стороны ВСУ.

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В Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщили на странице администрации Брянской области «Вконтакте». «В связи с информацией правоохранительных органов об угрозе террористического акта, небо в Брянской области закрыто. Губернатором Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности, сроком на 15 суток на территории Брянской области», — сообщает администрация. Уточняется, полиция и власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности общества и государства. Ранее сообщалось, что власти Брянской области уже устанавливали высокий уровень террористической угрозы. Это связано с обстрелами региона со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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