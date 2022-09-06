Небо в Брянской области закрыто из-за террористической угрозы

В Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщили на странице администрации Брянской области «Вконтакте».
«В связи с информацией правоохранительных органов об угрозе террористического акта, небо в Брянской области закрыто. Губернатором Брянской области установлен высокий уровень террористической опасности, сроком на 15 суток на территории Брянской области», — сообщает администрация. Уточняется, полиция и власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности общества и государства.
Ранее сообщалось, что власти Брянской области уже устанавливали высокий уровень террористической угрозы. Это связано с обстрелами региона со стороны ВСУ.
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