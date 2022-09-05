Давший по шее силовику житель ЯНАО предстанет перед судом

На мужчину завели уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель села Новый Порт в ЯНАО ударил помощника участкового по шее. Как сообщается на сайте окружного следственного комитета, в отношении дебошира завели уголовное дело.

«22 мая 2022 года в селе Новый Порт в дневное время 29-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия в отношении своей родственницы. Прибывший по сообщению женщины помощник участкового, в целях фиксации незаконных действий правонарушителя, приступил к производству осмотра места происшествия. Обвиняемый, будучи недовольным законными действиями представителя власти, нанес сотруднику полиции удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нового Уренгоя набросилась на полицейского. Ее приговорили к пяти месяцам условно.