05 сентября 2022

Давший по шее силовику житель ЯНАО предстанет перед судом

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
На мужчину завели уголовное дело Фото:

Житель села Новый Порт в ЯНАО ударил помощника участкового по шее. Как сообщается на сайте окружного следственного комитета, в отношении дебошира завели уголовное дело.

«22 мая 2022 года в селе Новый Порт в дневное время 29-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия в отношении своей родственницы. Прибывший по сообщению женщины помощник участкового, в целях фиксации незаконных действий правонарушителя, приступил к производству осмотра места происшествия. Обвиняемый, будучи недовольным законными действиями представителя власти, нанес сотруднику полиции удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нового Уренгоя набросилась на полицейского. Ее приговорили к пяти месяцам условно.

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Житель села Новый Порт в ЯНАО ударил помощника участкового по шее. Как сообщается на сайте окружного следственного комитета, в отношении дебошира завели уголовное дело. «22 мая 2022 года в селе Новый Порт в дневное время 29-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия в отношении своей родственницы. Прибывший по сообщению женщины помощник участкового, в целях фиксации незаконных действий правонарушителя, приступил к производству осмотра места происшествия. Обвиняемый, будучи недовольным законными действиями представителя власти, нанес сотруднику полиции удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нового Уренгоя набросилась на полицейского. Ее приговорили к пяти месяцам условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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