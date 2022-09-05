Свердловский губернатор заручился поддержкой главы Сбербанка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и кредитным учреждением. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Уверен, что новое пятилетнее соглашение усилит эту позитивную динамику. Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа „Кампус“, нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России», — передает слова свердловского губернатора ДИП.
Стороны намерены взаимодействовать в интересах социально-экономического развития региона. «Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона», — цитирует Германа Грефа ДИП.
О возможном приезде Грефа на Урал источники URA.RU сообщали еще в июле. Тогда обсуждалось, что глава Сбербанка прибудет с неофициальной деловой программой и проведет закрытое обучение для топ-менеджеров офиса в Екатеринбурге.
Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Германом Грефом
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Герман Греф заинтересован в реализации новых социальных проектов в регионе
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Евгений Куйвашев и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и Сбербанком
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В рамках соглашения будут также поддержаны проекты по использованию новых интеллектуальных технологий
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и кредитным учреждением. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Уверен, что новое пятилетнее соглашение усилит эту позитивную динамику. Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа „Кампус“, нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России», — передает слова свердловского губернатора ДИП. Стороны намерены взаимодействовать в интересах социально-экономического развития региона. «Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона», — цитирует Германа Грефа ДИП. О возможном приезде Грефа на Урал источники URA.RU сообщали еще в июле. Тогда обсуждалось, что глава Сбербанка прибудет с неофициальной деловой программой и проведет закрытое обучение для топ-менеджеров офиса в Екатеринбурге.