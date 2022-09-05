Свердловский губернатор заручился поддержкой главы Сбербанка

Евгений Куйвашев встретился с главой Сбербанка Германом Грефом в Екатеринбурге

06 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и Герман Греф провели рабочую встречу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и кредитным учреждением. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Уверен, что новое пятилетнее соглашение усилит эту позитивную динамику. Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа „Кампус“, нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России», — передает слова свердловского губернатора ДИП. Стороны намерены взаимодействовать в интересах социально-экономического развития региона. «Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона», — цитирует Германа Грефа ДИП. О возможном приезде Грефа на Урал источники URA.RU сообщали еще в июле. Тогда обсуждалось, что глава Сбербанка прибудет с неофициальной деловой программой и проведет закрытое обучение для топ-менеджеров офиса в Екатеринбурге. Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Германом Грефом Фото: департамент информационной политики Свердловской области Герман Греф заинтересован в реализации новых социальных проектов в регионе Фото: департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и Сбербанком Фото: департамент информационной политики Свердловской области В рамках соглашения будут также поддержаны проекты по использованию новых интеллектуальных технологий Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и кредитным учреждением. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Уверен, что новое пятилетнее соглашение усилит эту позитивную динамику. Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа „Кампус“, нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России», — передает слова свердловского губернатора ДИП. Стороны намерены взаимодействовать в интересах социально-экономического развития региона. «Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона», — цитирует Германа Грефа ДИП. О возможном приезде Грефа на Урал источники URA.RU сообщали еще в июле. Тогда обсуждалось, что глава Сбербанка прибудет с неофициальной деловой программой и проведет закрытое обучение для топ-менеджеров офиса в Екатеринбурге.