Суд вынес приговор калининградским врачам за убийство младенца

Суд признал виновными калининградских врачей Сушкевич и Белую в убийстве младенца
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Врачи проведут 9 и 9,6 лет в колонии общего режима Фото:

Московский областной суд приговорил к 9 и 9,6 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу.

«Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает РИА «Новости» из зала суда.

Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики специально умертвили ребенка. Для этого реаниматолог прибыла в роддом, где женщина родила ребенка весом 700 грамм, через несколько часов после его рождения. По версии обвинения, она ввела младенцу сульфат магния, от чего он и умер. Сначала им был вынесен оправдательный приговор, однако позже прокуратура его обжаловала. Присяжные, которые присутствовали на последнем заседании суда, признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.

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Московский областной суд приговорил к 9 и 9,6 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу. «Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает РИА «Новости» из зала суда. Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики специально умертвили ребенка. Для этого реаниматолог прибыла в роддом, где женщина родила ребенка весом 700 грамм, через несколько часов после его рождения. По версии обвинения, она ввела младенцу сульфат магния, от чего он и умер. Сначала им был вынесен оправдательный приговор, однако позже прокуратура его обжаловала. Присяжные, которые присутствовали на последнем заседании суда, признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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