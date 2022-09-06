Суд вынес приговор калининградским врачам за убийство младенца

Суд признал виновными калининградских врачей Сушкевич и Белую в убийстве младенца

06 сентября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Врачи проведут 9 и 9,6 лет в колонии общего режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московский областной суд приговорил к 9 и 9,6 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу. «Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает РИА «Новости» из зала суда. Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики специально умертвили ребенка. Для этого реаниматолог прибыла в роддом, где женщина родила ребенка весом 700 грамм, через несколько часов после его рождения. По версии обвинения, она ввела младенцу сульфат магния, от чего он и умер. Сначала им был вынесен оправдательный приговор, однако позже прокуратура его обжаловала. Присяжные, которые присутствовали на последнем заседании суда, признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.

Московский областной суд приговорил к 9 и 9,6 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу. «Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает РИА «Новости» из зала суда. Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики специально умертвили ребенка. Для этого реаниматолог прибыла в роддом, где женщина родила ребенка весом 700 грамм, через несколько часов после его рождения. По версии обвинения, она ввела младенцу сульфат магния, от чего он и умер. Сначала им был вынесен оправдательный приговор, однако позже прокуратура его обжаловала. Присяжные, которые присутствовали на последнем заседании суда, признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.