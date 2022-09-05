Отставка тюменского замгубернатора внесла неразбериху в работу власти

Отставка тюменского замгубернатора Еремеевой стала неожиданностью для власти региона

06 сентября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Елена Еремеева ушла в отставку 5 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Отставка Елены Еремеевой с поста замгубернатора Тюменской области стала неожиданностью для региональной власти. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите области. По их информации, в правительстве пока нет кандидата на вакантный пост. «Еремеева ушла неожиданно для всех. Никаких предпосылок не было. Пока не ясно, кто ее заменит», — рассказал инсайдер. Другой источник в региональной власти подчеркнул важность Еремеевой. «Она возглавлял Главное правовое управление правительства. По сути, была главным юристом губернатора — следила, чтобы все документы были составлены в соответствии с федеральными требованиями. Отставка неожиданная, Еремеева была на хорошему счету, даже история с мужем (Дмитрий Еремеев был условно осужден за смертельное ДТП — прим. ред.) не ослабила ее позиции», — отметил собеседник агентства. По официальным данным, Еремеева ушла по собственному желанию 5 сентября. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается.

Отставка Елены Еремеевой с поста замгубернатора Тюменской области стала неожиданностью для региональной власти. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите области. По их информации, в правительстве пока нет кандидата на вакантный пост. «Еремеева ушла неожиданно для всех. Никаких предпосылок не было. Пока не ясно, кто ее заменит», — рассказал инсайдер. Другой источник в региональной власти подчеркнул важность Еремеевой. «Она возглавлял Главное правовое управление правительства. По сути, была главным юристом губернатора — следила, чтобы все документы были составлены в соответствии с федеральными требованиями. Отставка неожиданная, Еремеева была на хорошему счету, даже история с мужем (Дмитрий Еремеев был условно осужден за смертельное ДТП — прим. ред.) не ослабила ее позиции», — отметил собеседник агентства. По официальным данным, Еремеева ушла по собственному желанию 5 сентября. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается.