Дошкольники ЯНАО будут сутками находиться в детском саду

В детском саду Лабытнанги открыли круглосуточную группу

06 сентября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Кормить детей в группе выходного дня не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для детей в Ноябрьске открыли группу выходного дня в детсаду «Сказка», а в Лабытнанги, в детском саду «Едэйко», появилась группа круглосуточного пребывания. Об этом сообщается на сайте заксобрания ЯНАО. «Сразу в двух городах Ямала по многочисленным просьбам родителей изменили расписание работы муниципальных детских садов. После обращения к депутатам ямальского парламента в Ноябрьске открыли группу выходного дня, а в Лабытнанги — группу круглосуточного пребывания детей», — говорится в сообщении. Предложение об открытии таких групп исходило от родителей, которые из-за сменного графика на работе не могут вовремя забрать ребенка. «Питание в группе выходного дня не предусмотрено, только соблюдение питьевого режима. А вот игры, прогулки, посещение музыкального и физкультурного залов — по системе „все включено“», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что о создании круглосуточной группы в детсаду «Едэйко» говорили еще в июне. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы.

Для детей в Ноябрьске открыли группу выходного дня в детсаду «Сказка», а в Лабытнанги, в детском саду «Едэйко», появилась группа круглосуточного пребывания. Об этом сообщается на сайте заксобрания ЯНАО. «Сразу в двух городах Ямала по многочисленным просьбам родителей изменили расписание работы муниципальных детских садов. После обращения к депутатам ямальского парламента в Ноябрьске открыли группу выходного дня, а в Лабытнанги — группу круглосуточного пребывания детей», — говорится в сообщении. Предложение об открытии таких групп исходило от родителей, которые из-за сменного графика на работе не могут вовремя забрать ребенка. «Питание в группе выходного дня не предусмотрено, только соблюдение питьевого режима. А вот игры, прогулки, посещение музыкального и физкультурного залов — по системе „все включено“», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что о создании круглосуточной группы в детсаду «Едэйко» говорили еще в июне. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы.