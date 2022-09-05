Дошкольники ЯНАО будут сутками находиться в детском саду

Для детей в Ноябрьске открыли группу выходного дня в детсаду «Сказка», а в Лабытнанги, в детском саду «Едэйко», появилась группа круглосуточного пребывания. Об этом сообщается на сайте заксобрания ЯНАО.
«Сразу в двух городах Ямала по многочисленным просьбам родителей изменили расписание работы муниципальных детских садов. После обращения к депутатам ямальского парламента в Ноябрьске открыли группу выходного дня, а в Лабытнанги — группу круглосуточного пребывания детей», — говорится в сообщении.
Предложение об открытии таких групп исходило от родителей, которые из-за сменного графика на работе не могут вовремя забрать ребенка. «Питание в группе выходного дня не предусмотрено, только соблюдение питьевого режима. А вот игры, прогулки, посещение музыкального и физкультурного залов — по системе „все включено“», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что о создании круглосуточной группы в детсаду «Едэйко» говорили еще в июне. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы.
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