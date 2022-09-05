Депутат ГД от Курганской области покормил ветеранов на камеру

Депутат Госдумы Ильтяков покормил ветеранов и показал видео

06 сентября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков опубликовал видео как кормит ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, как кормит ветеранов городского и областного советов. Соответствующий контент парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. «Уважаемый Вадим Михайлович, сегодня встретился с ветеранами городского и областного советов. Рассказал им о наших разговорах, что вы всегда помните о ветеранах», — говорит в видео Александр Ильтяков. В свою очередь ветераны прямо из столовой высказали слова поддержки губернатору Курганской области, заявив что готовы идти за Шумковым в огонь и в воду. По словам Ильтякова, он встретился с ветеранами Курганской области, чтобы рассказать о положении дел в стране и Курганской области. А так же на примере Частоозерского округа, на практике показал результаты совместной работы с областной властью. В дополнении к видео парламентарий отметил, что решил поделиться видео после того, как услышал от людей слова благодарности и поддержки в адрес губернатора. Александр Ильтяков встретился с ветеранами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, как кормит ветеранов городского и областного советов. Соответствующий контент парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. «Уважаемый Вадим Михайлович, сегодня встретился с ветеранами городского и областного советов. Рассказал им о наших разговорах, что вы всегда помните о ветеранах», — говорит в видео Александр Ильтяков. В свою очередь ветераны прямо из столовой высказали слова поддержки губернатору Курганской области, заявив что готовы идти за Шумковым в огонь и в воду. По словам Ильтякова, он встретился с ветеранами Курганской области, чтобы рассказать о положении дел в стране и Курганской области. А так же на примере Частоозерского округа, на практике показал результаты совместной работы с областной властью. В дополнении к видео парламентарий отметил, что решил поделиться видео после того, как услышал от людей слова благодарности и поддержки в адрес губернатора.