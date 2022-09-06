Сотрудникам тюменской полиции разрешили увольняться

В Тюмени сотрудникам транспортной полиции разрешили увольняться

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте сняли негласный запрет на увольнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте разрешили увольняться по собственному желанию и переходить на работу в другие правоохранительные структуры. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что из-за нехватки кадров в указанном отделе существовал негласный запрет на увольнения.

«Насколько я знаю, после того, как в интернете была опубликована новость URA.RU на эту тему, в Тюменский линейный отдел МВД на транспорте позвонил кто-то из начальства и начал задавать соответствующие вопросы. Теперь из отдела можно уволиться без каких-либо препятствий. Никто не уговаривает остаться и не задает лишних вопросов», — сообщил источник агентства.

В Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу был направлен письменный запрос. На момент публикации заметки ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за кадрового голода сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД на транспорте не давали увольняться с работы. По данным источников агентства, этот негласный запрет также распространялся на тех, кто хотел продолжить службу в других правоохранительных органах.