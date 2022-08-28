В Тюмени сотрудникам полиции запрещают увольняться

Сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ не дают увольняться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте не дают увольняться и переходить на службу в другие правоохранительные органы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Людям в буквальном смысле не дают увольняться. В отделе кадров прямо говорят: работать некому. Остаетесь. То же самое происходит, если человек хочет перевестись, например, в городской отдел полиции. В кадрах всегда находят способы, как помешать этому и оставить человека работать там, где он работает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что многие сотрудники Тюменского линейного отдела МВД на транспорте принимают решение об увольнении из-за тяжелых условий труда. «Представляете, что это такое — работать на железной дороге? Пьяные пассажиры, ежедневные скандалы, и так далее, и тому подобное. К тому же, часто бывают очень серьезные преступления. Не каждый способен выдержать такую нагрузку. Поэтому людей можно понять. Это очень тяжелый труд», — добавил источник URA.RU.

В Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области начались массовые увольнения. Глава ведомства Владислав Московских назвал это естественным процессом.