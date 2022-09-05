05 сентября 2022

Челябинский губернатор Текслер предложил подключить Ростуризм к дорожным планам

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер предложил привлечь Ростуризм к планированию дорожной сети Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября в ходе участия в VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке предложил задействовать Ростуризм в деле планирования дорожной сети. Это, по мнению главы региона, откроет еще одну возможность для развития отрасли.

«Отдельное направление, которое сегодня обсуждали, — инфраструктура. Она первична. Это дороги, гостиницы, транспорт. У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа. Но если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Это отдельное направление», — процитировала губернатора пресс-служба Текслера.

Глава региона принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Текслер заявил, что приоритет в развитии дорожной сети с туристскими целями следует передать Ростуризму. И выделить для проведения работы отдельное финансирование. Также губернатор области Алексей Текслер предложил в 2023 году провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября в ходе участия в VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке предложил задействовать Ростуризм в деле планирования дорожной сети. Это, по мнению главы региона, откроет еще одну возможность для развития отрасли. «Отдельное направление, которое сегодня обсуждали, — инфраструктура. Она первична. Это дороги, гостиницы, транспорт. У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа. Но если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Это отдельное направление», — процитировала губернатора пресс-служба Текслера. Глава региона принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Текслер заявил, что приоритет в развитии дорожной сети с туристскими целями следует передать Ростуризму. И выделить для проведения работы отдельное финансирование. Также губернатор области Алексей Текслер предложил в 2023 году провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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