В Нефтеюганске «Единая Россия» отказалась от борьбы на выборах

06 сентября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске «Единая Россия» осталась без кандидата на довыборах в городскую думу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нефтеюганске «Единая Россия» отказалась от борьбы за кресло депутата на довыборах в городскую думу, уступив его самовыдвиженцам и оппозиционерам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Довыборы по 10 избирательному округу были объявлены, потому что главой города стала бывший депутат Эльвира Бугай. От „Единой России“ на праймериз победил Павел Прокопович. Однако затем он неожиданно снял свою кандидатуру, объяснив тем, что собирается уехать из региона. В итоге, „ЕР“ не нашла ему замены и теперь на мандат депутат претендуют оппозиционеры и самовыдвиженцы», — рассказал инсайдер. На сайте избиркома ХМАО указано, что за пост депутата борются самовыдвиженка Анастасия Новицкая, представитель КПРФ Сергей Подкин и либерал-демократ Андрей Щегалькин. Глава исполкома ХМАО «Единой России» Николай Заболотнев отсутствие кандидата от партии власти объяснил спецификой процедуры. «Наш кандидат победил на предварительном партийном голосовании. И нового претендента от „Единой России“ необходимо было вновь пропускать через процедуру праймериз, но времени на ее проведение уже не было», — прокомментировал Заболотнев. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на довыборах в городскую думу участвует обвиняемый по уголовному делу о краже — Евгений Кичук. Впрочем, до вынесения обвинительного приговора это не мешает ему принимать участие в выборах.

В Нефтеюганске «Единая Россия» отказалась от борьбы за кресло депутата на довыборах в городскую думу, уступив его самовыдвиженцам и оппозиционерам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Довыборы по 10 избирательному округу были объявлены, потому что главой города стала бывший депутат Эльвира Бугай. От „Единой России“ на праймериз победил Павел Прокопович. Однако затем он неожиданно снял свою кандидатуру, объяснив тем, что собирается уехать из региона. В итоге, „ЕР“ не нашла ему замены и теперь на мандат депутат претендуют оппозиционеры и самовыдвиженцы», — рассказал инсайдер. На сайте избиркома ХМАО указано, что за пост депутата борются самовыдвиженка Анастасия Новицкая, представитель КПРФ Сергей Подкин и либерал-демократ Андрей Щегалькин. Глава исполкома ХМАО «Единой России» Николай Заболотнев отсутствие кандидата от партии власти объяснил спецификой процедуры. «Наш кандидат победил на предварительном партийном голосовании. И нового претендента от „Единой России“ необходимо было вновь пропускать через процедуру праймериз, но времени на ее проведение уже не было», — прокомментировал Заболотнев. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на довыборах в городскую думу участвует обвиняемый по уголовному делу о краже — Евгений Кичук. Впрочем, до вынесения обвинительного приговора это не мешает ему принимать участие в выборах.