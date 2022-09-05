Губернатор Артюхов попросил Путина поддержать молодежные проекты

Губернатор Артюхов попросил Путина усилить молодежные проекты

06 сентября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Артюхов предложил консолидировать наиболее успешные молодежные проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил президента России Владимира Путина поддержать окружные туристические проекты. Об этом глава региона сообщил в ходе онлайн трансляции в заседания Госсовета. «Хотел бы попросить вас дать поручения Росмолодежи, министерству науки и заинтересованным ведомствам выстроить единую систему, консолидиров наиболее успешные молодежные проекты», — отметил он. По словам губернатора, в стране создано много хороших туристических программ, которые стали не просто развлекательными поездками, но частью патриотической и воспитательной работы с молодыми людьми. При этом консолидация необходима, так как, несмотря на обилие хороших программ, операторы у них разные, что вносит путаницу и дублирование. Также Артюхов рассказал главе страны о проекте «Университетские смены», который объединил почти 15 000 ребят и их учителей из ДНР и ЛНР. Для ребят открылись возможности будущей учебы и самореализации.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил президента России Владимира Путина поддержать окружные туристические проекты. Об этом глава региона сообщил в ходе онлайн трансляции в заседания Госсовета. «Хотел бы попросить вас дать поручения Росмолодежи, министерству науки и заинтересованным ведомствам выстроить единую систему, консолидиров наиболее успешные молодежные проекты», — отметил он. По словам губернатора, в стране создано много хороших туристических программ, которые стали не просто развлекательными поездками, но частью патриотической и воспитательной работы с молодыми людьми. При этом консолидация необходима, так как, несмотря на обилие хороших программ, операторы у них разные, что вносит путаницу и дублирование. Также Артюхов рассказал главе страны о проекте «Университетские смены», который объединил почти 15 000 ребят и их учителей из ДНР и ЛНР. Для ребят открылись возможности будущей учебы и самореализации.