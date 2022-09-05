Тюменцев напугал открытый огонь на крыше многоэтажки. Видео

Тюменцев напугал открытый огонь на крыше многоэтажки

06 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Пламя на крыше дома засняли очевидцы Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Тюмени испугал открытый огонь, который неизвестные использовали на крыше девятиэтажки по улице Широтной. Видео инцидента в URA.RU прислал читатель. «Ехал по Широтной и увидел вот такую картину: на одной из крыш полыхал огонь. Выглядит пугающе, многие прохожие останавливались, смотрели. Не удивлюсь, если сегодня там случится пожар», — рассказал URA.RU читатель агентства. На видео, отправленном в редакцию, предположительно, запечатлен дом №156. На его крыше видны два силуэта и сильное пламя. В организации, обслуживающей здание — «Управляющей компании по содержанию жилищного фонда», на звонки URA.RU не ответили.

Жителей Тюмени испугал открытый огонь, который неизвестные использовали на крыше девятиэтажки по улице Широтной. Видео инцидента в URA.RU прислал читатель. «Ехал по Широтной и увидел вот такую картину: на одной из крыш полыхал огонь. Выглядит пугающе, многие прохожие останавливались, смотрели. Не удивлюсь, если сегодня там случится пожар», — рассказал URA.RU читатель агентства. На видео, отправленном в редакцию, предположительно, запечатлен дом №156. На его крыше видны два силуэта и сильное пламя. В организации, обслуживающей здание — «Управляющей компании по содержанию жилищного фонда», на звонки URA.RU не ответили.