Тюменцев напугал открытый огонь на крыше многоэтажки

Пламя на крыше дома засняли очевидцы
Жителей Тюмени испугал открытый огонь, который неизвестные использовали на крыше девятиэтажки по улице Широтной. Видео инцидента в URA.RU прислал читатель.
«Ехал по Широтной и увидел вот такую картину: на одной из крыш полыхал огонь. Выглядит пугающе, многие прохожие останавливались, смотрели. Не удивлюсь, если сегодня там случится пожар», — рассказал URA.RU читатель агентства.
На видео, отправленном в редакцию, предположительно, запечатлен дом №156. На его крыше видны два силуэта и сильное пламя. В организации, обслуживающей здание — «Управляющей компании по содержанию жилищного фонда», на звонки URA.RU не ответили.
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