05 сентября 2022

Тюменцев напугал открытый огонь на крыше многоэтажки. Видео

Тюменцев напугал открытый огонь на крыше многоэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Пламя на крыше дома засняли очевидцы Фото:

Жителей Тюмени испугал открытый огонь, который неизвестные использовали на крыше девятиэтажки по улице Широтной. Видео инцидента в URA.RU прислал читатель.

«Ехал по Широтной и увидел вот такую картину: на одной из крыш полыхал огонь. Выглядит пугающе, многие прохожие останавливались, смотрели. Не удивлюсь, если сегодня там случится пожар», — рассказал URA.RU читатель агентства.

На видео, отправленном в редакцию, предположительно, запечатлен дом №156. На его крыше видны два силуэта и сильное пламя. В организации, обслуживающей здание — «Управляющей компании по содержанию жилищного фонда», на звонки URA.RU не ответили.

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Жителей Тюмени испугал открытый огонь, который неизвестные использовали на крыше девятиэтажки по улице Широтной. Видео инцидента в URA.RU прислал читатель. «Ехал по Широтной и увидел вот такую картину: на одной из крыш полыхал огонь. Выглядит пугающе, многие прохожие останавливались, смотрели. Не удивлюсь, если сегодня там случится пожар», — рассказал URA.RU читатель агентства. На видео, отправленном в редакцию, предположительно, запечатлен дом №156. На его крыше видны два силуэта и сильное пламя. В организации, обслуживающей здание — «Управляющей компании по содержанию жилищного фонда», на звонки URA.RU не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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