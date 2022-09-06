Минфин США: Индия готова ввести санкции на нефть из России

Индия не отрицает возможность ограничения цены на российскую нефть и подает «обнадеживающие сигналы» по этому вопросу. Об этом заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.
«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения [к лимиту цен на нефть из РФ]», — заявил Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg. По его словам, Индия открыта к идее присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на исторические связи с РФ.
Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает RT. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью прекратит подачу газа в страны, которые введут потолок цен. Американский экономист Анас Альхаджи также предупредил, что ограничение цен приведет к серьезным последствиям.
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