Медведев придумал радикальное наказание для Европы

Медведев заявил, что Европа останется без российского газа
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Политсовет партии
Российского газа в Европе может просто не быть, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, если ЕС примет решение о сокращении цен на энергоресурсы из России. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«„Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России“, — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести потолок цен на газ из России. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова в ответ заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ.

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Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, если ЕС примет решение о сокращении цен на энергоресурсы из России. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «„Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России“, — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести потолок цен на газ из России. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова в ответ заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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