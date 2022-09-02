Медведев придумал радикальное наказание для Европы

Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, если ЕС примет решение о сокращении цен на энергоресурсы из России. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«„Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России“, — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести потолок цен на газ из России. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова в ответ заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ.
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