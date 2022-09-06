Бабье лето придет в Челябинскую область в середине сентября

Синоптики прогнозируют бабье лето в Челябинской области в середине сентября

Днем потеплеет до +17 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бабье лето придет в Челябинскую область после 13 сентября. Воздух прогреется до +17 градусов, а дожди прекратятся, прогнозируют синоптики.

«В конце первой десятидневки и в период 12—18 сентября циклон отступит на север, унося холод. Осадков в этот период предполагается немного, а температура постепенно повысится, что будет благоприятствовать уборочным сельхозработам. 13—18 сентября температура воздуха ночью +4…+9, днем +12…+17 градусов», — сообщается ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха на Урале будет на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.