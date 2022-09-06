В Екатеринбурге мужчина обнимал незнакомых детей возле продуктового магазина

В микрорайоне ЖБИ екатеринбуржец обнимал незнакомых детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина. Об этом сообщают очевидцы.

«У магазина „Монетка“ ходит молодой человек в сером костюме с рюкзаком. Он обнимает маленьких девочек с фразой „не бойся, я не педофил“», — рассказала екатеринбуржека в сообществе «Наш ЖБИ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики поймали в Пскове 36-летнего педофила. Мужчина насиловал маленьких мальчиков и заставлял их воровать и устраивать поджоги.