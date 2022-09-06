06 сентября 2022

Екатеринбуржцы заметили странного мужчину, обнимающего детей. Видео

В Екатеринбурге мужчина обнимал незнакомых детей возле продуктового магазина
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, педофилия, детская площадка, педофил, качели
В микрорайоне ЖБИ екатеринбуржец обнимал незнакомых детей Фото:

Жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина. Об этом сообщают очевидцы.

«У магазина „Монетка“ ходит молодой человек в сером костюме с рюкзаком. Он обнимает маленьких девочек с фразой „не бойся, я не педофил“», — рассказала екатеринбуржека в сообществе «Наш ЖБИ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики поймали в Пскове 36-летнего педофила. Мужчина насиловал маленьких мальчиков и заставлял их воровать и устраивать поджоги.

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Жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина. Об этом сообщают очевидцы. «У магазина „Монетка“ ходит молодой человек в сером костюме с рюкзаком. Он обнимает маленьких девочек с фразой „не бойся, я не педофил“», — рассказала екатеринбуржека в сообществе «Наш ЖБИ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики поймали в Пскове 36-летнего педофила. Мужчина насиловал маленьких мальчиков и заставлял их воровать и устраивать поджоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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