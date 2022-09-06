Жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина. Об этом сообщают очевидцы.
«У магазина „Монетка“ ходит молодой человек в сером костюме с рюкзаком. Он обнимает маленьких девочек с фразой „не бойся, я не педофил“», — рассказала екатеринбуржека в сообществе «Наш ЖБИ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики поймали в Пскове 36-летнего педофила. Мужчина насиловал маленьких мальчиков и заставлял их воровать и устраивать поджоги.
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