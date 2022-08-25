В Пскове поймали свердловчанина, насиловавшего мальчиков

Полицейские поймали педофила в Пскове, где он пытался «залечь на дно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские силовики поймали в Пскове 36-летнего педофила, который насиловал маленьких мальчиков и заставлял их воровать и устраивать поджоги. Об этом URA.RU сообщили руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин.

«Обвиняемый совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении мальчика 2011 года рождения. Кроме того, фигурант совершил один эпизод аналогичного преступления в отношении мальчика 2009 года рождения», — сообщил Сапегин.

Одного из мальчиков педофил поймал, когда тот кинул камень в окно. Мужчина приставил нож к горлу ребенка и надругался над ним. Кроме этого, злоумышленник пытался заставить изнасилованного мальчика поджечь баню и украсть вещи. Инциденты происходили в 2021 году.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что педофила поймали в Пскове, куда он сбежал из Свердловской области и устроился разнорабочим. Опасного преступника задерживали майоры ГУ МВД по Свердловской области: Евгений Стяжкин, Денис Привалов и Марат Халилов.

Педофилу грозит пожизненное лишение свободы. Его готовятся судить.

Ранее в педофилии подозревали 68-летнего жителя Каменска-Уральского, которого суд заключил под стражу. До этого уголовного дела мужчина привлекался за незаконную рубку леса.