06 сентября 2022

Мэр Перми назвал дату начала отопительного сезона

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о начале отопительного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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В квартирах батареи потеплеют 19 сентября Фото:

В школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начнут подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин.

«Подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, с 19 сентября — в дома», — сообщил Демкин в Telegram.

С начала сентября в Перми и крае установилась прохладная погода. Ранее URA.RU рассказывало, что о начале отопительного сезона сообщили и власти Березников.

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В школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начнут подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин. «Подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, с 19 сентября — в дома», — сообщил Демкин в Telegram. С начала сентября в Перми и крае установилась прохладная погода. Ранее URA.RU рассказывало, что о начале отопительного сезона сообщили и власти Березников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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