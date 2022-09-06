Мэр Перми назвал дату начала отопительного сезона

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о начале отопительного сезона

В квартирах батареи потеплеют 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начнут подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин.

«Подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, с 19 сентября — в дома», — сообщил Демкин в Telegram.

С начала сентября в Перми и крае установилась прохладная погода. Ранее URA.RU рассказывало, что о начале отопительного сезона сообщили и власти Березников.