Правительство РФ поможет в развитии мегапроекта ЯНАО

Корпорация "Туризм.рф" займется созданием туристического кластера Рай-Из в поселке Харп

07 сентября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Корпорация займется созданием туристического кластера Рай-Из Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на Восточном экономическом форуме подписал соглашение о развитии туристической инфраструктуры с корпорацией «Туризм. рф». Корпорация займется проработкой создания туристического кластера Рай-Из, который будет располагаться недалеко от Салехарда в поселке Харп. «Корпорация „Туризм.рф“ и пять регионов России на Восточном экономическом форуме в среду подписали соглашения о развитии туристической инфраструктуры. Также соглашения подписали глава Республики Дагестан Сергей Меликов, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярев, Амурской области Василий Орлов, Магаданской области Сергей Носов, а также Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что туристический мегапроект ЯНАО обрел инвестора. Инвестором горнолыжного курорта Рай-Из в ЯНАО стало объединение АО «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП».

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на Восточном экономическом форуме подписал соглашение о развитии туристической инфраструктуры с корпорацией «Туризм. рф». Корпорация займется проработкой создания туристического кластера Рай-Из, который будет располагаться недалеко от Салехарда в поселке Харп. «Корпорация „Туризм.рф“ и пять регионов России на Восточном экономическом форуме в среду подписали соглашения о развитии туристической инфраструктуры. Также соглашения подписали глава Республики Дагестан Сергей Меликов, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярев, Амурской области Василий Орлов, Магаданской области Сергей Носов, а также Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что туристический мегапроект ЯНАО обрел инвестора. Инвестором горнолыжного курорта Рай-Из в ЯНАО стало объединение АО «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП».