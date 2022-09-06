Курганские власти получили особое поручение вице-премьера РФ Абрамченко

Курганских погорельцев обеспечат жильем по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение властям регионов обеспечить жильем пострадавших от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Регионы, в число которых вошла Курганская область, должны к отопительному сезону восстановить жилье и объекты инфраструктуры, пострадавшие от пожаров. Об этом сообщила первый зампред правительства Виктория Абрамченко на совещании о мерах по ликвидации пожаров.

«По поручению Президента России к началу отопительного сезона регионам необходимо завершить все работы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших от техногенных пожаров», — цитирует Абрамченко сайт правительства РФ. В число регионов, по которым в мае 2022 года прокатились разрушительные пожары, вошли Красноярский край, Кемеровская область — Кузбасс, Иркутская, Новосибирская, Омская и Курганская области.

Как сообщила Абрамченко, более 630 семей, потерявших жилье, уже обеспечены новым. Те граждане, которые не успели въехать в новые дома или квартиры, должны будут получить их до начала отопительного сезона. Также до 15 ноября «необходимо завершить первоочередные аварийно-восстановительные работы на объектах социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры». Кроме этого гражданам оказывают материальную помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что указания об оказании материальной помощи руководителя регионов дал президент Путин. В Курганской области в этом году произошло 265 лесных пожаров на площади более 46 тысяч га.