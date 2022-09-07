Путин рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций

Путин обозначил последствия санкций для России
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Экономическая ситуация в России стабилизировалась, заявил Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономическая ситуация в России стабильна, однако в ряде отраслей, связанных с европейским импортом и экспортом, остались проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».

«Экономическая ситуация стабилизировалась. Однако мы видим проблемы в ряде отраслей, особенно в тех, кто был завязан на поставках из Европы, и кто отправлял туда», — отметил Путин.

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Экономическая ситуация в России стабильна, однако в ряде отраслей, связанных с европейским импортом и экспортом, остались проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24». «Экономическая ситуация стабилизировалась. Однако мы видим проблемы в ряде отраслей, особенно в тех, кто был завязан на поставках из Европы, и кто отправлял туда», — отметил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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