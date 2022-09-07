Путин рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций

Экономическая ситуация в России стабилизировалась, заявил Путин
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Экономическая ситуация в России стабильна, однако в ряде отраслей, связанных с европейским импортом и экспортом, остались проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».
«Экономическая ситуация стабилизировалась. Однако мы видим проблемы в ряде отраслей, особенно в тех, кто был завязан на поставках из Европы, и кто отправлял туда», — отметил Путин.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»