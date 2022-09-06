Суд наказал работников свердловского детского сада, откуда сбежал ребенок

Суд наказал работников свердловского детского сада, от которых сбежал ребенок

07 сентября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Суд назначил заведующему детским садом штраф в 10 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Салде наказали воспитателя и заведующего детского сада №42, от которых летом убежал шестилетний ребенок, решивший увидеться с бабушкой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Заведующая МАДОУ „Детский сад № 42 ‚Пингвинчик‘“ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, был наказан воспитатель, который должен был смотреть за ребенком. Шестилетний мальчик сбежал из учреждения в июле. Почти сразу после инцидента информация поступила в полицию Верхней Салды. Силовики два часа искали мальчика и нашли его возле дома бабушки, к которой он ушел из детского сада. Прокуратура установила, что ребенка оставили без присмотра.

В Верхней Салде наказали воспитателя и заведующего детского сада №42, от которых летом убежал шестилетний ребенок, решивший увидеться с бабушкой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Заведующая МАДОУ „Детский сад № 42 ‚Пингвинчик‘“ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, был наказан воспитатель, который должен был смотреть за ребенком. Шестилетний мальчик сбежал из учреждения в июле. Почти сразу после инцидента информация поступила в полицию Верхней Салды. Силовики два часа искали мальчика и нашли его возле дома бабушки, к которой он ушел из детского сада. Прокуратура установила, что ребенка оставили без присмотра.