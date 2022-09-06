06 сентября 2022

Суд наказал работников свердловского детского сада, откуда сбежал ребенок

Суд наказал работников свердловского детского сада, от которых сбежал ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил заведующему детским садом штраф в 10 тысяч Фото:

В Верхней Салде наказали воспитателя и заведующего детского сада №42, от которых летом убежал шестилетний ребенок, решивший увидеться с бабушкой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Заведующая МАДОУ „Детский сад № 42 ‚Пингвинчик‘“ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, был наказан воспитатель, который должен был смотреть за ребенком.

Шестилетний мальчик сбежал из учреждения в июле. Почти сразу после инцидента информация поступила в полицию Верхней Салды. Силовики два часа искали мальчика и нашли его возле дома бабушки, к которой он ушел из детского сада. Прокуратура установила, что ребенка оставили без присмотра.

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В Верхней Салде наказали воспитателя и заведующего детского сада №42, от которых летом убежал шестилетний ребенок, решивший увидеться с бабушкой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Заведующая МАДОУ „Детский сад № 42 ‚Пингвинчик‘“ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, был наказан воспитатель, который должен был смотреть за ребенком. Шестилетний мальчик сбежал из учреждения в июле. Почти сразу после инцидента информация поступила в полицию Верхней Салды. Силовики два часа искали мальчика и нашли его возле дома бабушки, к которой он ушел из детского сада. Прокуратура установила, что ребенка оставили без присмотра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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