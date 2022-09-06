Тюменцы не могут вылететь в Сочи по вине «Аэрофлота»

Аэропорт Тюмени: рейс "Аэрофлота" в Сочи задержан на 8,5 часов

Вылет тюменцев в Сочи задержан на 8,5 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» задерживает вылет рейса из Тюмени в Сочи на 8,5 часов. Данные представлены на сайте аэропорта Рощино. В пресс-службе авиагавани ссылаются на технические причины, то есть проблемы со стороны перевозчика.

«Рейс SU 2977, Тюмень — Сочи. Авиакомпания „Аэрофлот“. Вылет по расписанию: 08:35 7 сентября. Расчетное время вылета: 17:10 7 сентября», — такие данные приводятся на сайте аэропорта Рощино.

В пресс-службе авиагавани прокомментировали, почему борт не покинул Тюмень вовремя. «Самолет находится в нашем аэропорту по технической причине. Это значит, что вылететь сейчас он не может, а авиакомпания продумывает дальнейшие пути — как поступить с пассажирами», — рассказали в Рощино.

Согласно табло аэропорта Сочи, авиагавань принимает воздушные суда. Сегодня на курорт уже прибыли два рейса из Тюмени.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» на звонки URA.RU не ответили. Не смогли дать информацию о причине задержки и на горячей линии перевозчика.