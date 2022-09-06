Пермяки раскритиковали новые льготы от горнолыжного курорта

Пермяки остались недовольны льготами, которые им предложил горнолыжный курорт «Губаха» в ответ на возмущения о высоких ценах

07 сентября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

В этом году постоянных гостей на курорте станет чуть меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские горнолыжники раскритиковали льготы на покупку ски-пассов (пропусков на подъемники), которые предложил курорт «Губаха» в ответ на возмущения гостей о повышении в этом сезоне цен на катание. Но и новое решение горнолыжники не оценили. Общение администрации курорта с посетителями происходит в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Что у вас в головах там? Неужели до сих пор непонятно, чего хотят люди? Вашими решениями вы только отталкиваете своих клиентов. Поймите, что люди хотят катать! По адекватной цене, соответствующей условиям. Многим очень важны сезонники! Без всяких лимитов и дурацких битв чемпионов», — написал в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» Александр Большаков. Суть конфликта такова: изначально курорт создал новые ски-пассы, невыгодные активным пользователям — исключительно по количеству подъемов. То есть, у опытных горнолыжников нет возможности купить просто безлимитный пропуск. А так, как кататься они могут целыми днями, и за день сделать большое количество подъемов, — цена их увлечения становится неподъемной. В ответ на сотни возмущенных комментариев, курорт признал, что при формировании новой системы не учел наиболее активно катающихся гостей, и предложил тридцати лыжникам льготы. Тем, кто по результатам прошлого сезона «накатал» больше всего. Это еще сильнее взбесило горнолыжников. Многие написали, что больше не приедут кататься в «Губаху». Ранее URA.RU рассказывало, что федеральный бюджет выделит Пермскому краю 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин в июне 2022 года.

Пермские горнолыжники раскритиковали льготы на покупку ски-пассов (пропусков на подъемники), которые предложил курорт «Губаха» в ответ на возмущения гостей о повышении в этом сезоне цен на катание. Но и новое решение горнолыжники не оценили. Общение администрации курорта с посетителями происходит в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Что у вас в головах там? Неужели до сих пор непонятно, чего хотят люди? Вашими решениями вы только отталкиваете своих клиентов. Поймите, что люди хотят катать! По адекватной цене, соответствующей условиям. Многим очень важны сезонники! Без всяких лимитов и дурацких битв чемпионов», — написал в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» Александр Большаков. Суть конфликта такова: изначально курорт создал новые ски-пассы, невыгодные активным пользователям — исключительно по количеству подъемов. То есть, у опытных горнолыжников нет возможности купить просто безлимитный пропуск. А так, как кататься они могут целыми днями, и за день сделать большое количество подъемов, — цена их увлечения становится неподъемной. В ответ на сотни возмущенных комментариев, курорт признал, что при формировании новой системы не учел наиболее активно катающихся гостей, и предложил тридцати лыжникам льготы. Тем, кто по результатам прошлого сезона «накатал» больше всего. Это еще сильнее взбесило горнолыжников. Многие написали, что больше не приедут кататься в «Губаху». Ранее URA.RU рассказывало, что федеральный бюджет выделит Пермскому краю 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин в июне 2022 года.