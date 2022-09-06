Пермский губернатор Махонин подписал соглашение с сетевыми гигантами

07 сентября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин подписал соглашение во Владивостоке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с представителем компании X5 Group («Пятерочка, «Перекресток», «Карусель»). Подписание прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Цель соглашения — развитие инвестпотенциала Пермского края, передает сайт регионального правительства. «Правительство Пермского края заключило соглашение с одной из крупнейших федеральных продуктовых компаний X5 Group. В рамках Восточного экономического форума документ подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов», — сообщается на сайте кабмина. Губернатор заявил, что в соглашении много внимания уделяется пермским производителям. Одним из пунктов договора является расширение доли пермских товаров на прилавках магазинов компании до 25%. Это существенно продвинет краевых поставщиков. Со своей стороны правительство Пермского края будет содействовать развитию и расширению торговых сетей компании в регионе. Также на подписании соглашения обсуждалась возможность создания в магазинах фермерских уголков с продукцией местных сельхозпроизводителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с представителем компании X5 Group («Пятерочка, «Перекресток», «Карусель»). Подписание прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Цель соглашения — развитие инвестпотенциала Пермского края, передает сайт регионального правительства. «Правительство Пермского края заключило соглашение с одной из крупнейших федеральных продуктовых компаний X5 Group. В рамках Восточного экономического форума документ подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов», — сообщается на сайте кабмина. Губернатор заявил, что в соглашении много внимания уделяется пермским производителям. Одним из пунктов договора является расширение доли пермских товаров на прилавках магазинов компании до 25%. Это существенно продвинет краевых поставщиков. Со своей стороны правительство Пермского края будет содействовать развитию и расширению торговых сетей компании в регионе. Также на подписании соглашения обсуждалась возможность создания в магазинах фермерских уголков с продукцией местных сельхозпроизводителей.