Пермский губернатор Махонин подписал соглашение с сетевыми гигантами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с представителем компании X5 Group («Пятерочка, «Перекресток», «Карусель»). Подписание прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Цель соглашения — развитие инвестпотенциала Пермского края, передает сайт регионального правительства.
«Правительство Пермского края заключило соглашение с одной из крупнейших федеральных продуктовых компаний X5 Group. В рамках Восточного экономического форума документ подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов», — сообщается на сайте кабмина.
Губернатор заявил, что в соглашении много внимания уделяется пермским производителям. Одним из пунктов договора является расширение доли пермских товаров на прилавках магазинов компании до 25%. Это существенно продвинет краевых поставщиков. Со своей стороны правительство Пермского края будет содействовать развитию и расширению торговых сетей компании в регионе. Также на подписании соглашения обсуждалась возможность создания в магазинах фермерских уголков с продукцией местных сельхозпроизводителей.
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