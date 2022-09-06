Для работы в тюменских госорганах набирают молодежь

Молодежь Тюмени приглашают принять участие в политическом проекте

Для участия в политическом проекте приглашаются тюменцы в возрасте от 16 до 30 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Молодежь Тюмени приглашают принять участие в политическом проекте, направленном на формирование кадров для работы в государственных службах. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии». Также участникам будет оказана материальная поддержка.

«В Тюмени стартовала регистрация на региональный проект „Молодежный политический резерв“, главной целью которого является поиск и формирование молодых кадров для государственной службы. Также участники в возрасте от 16 до 30 лет разработают предвыборную кампанию, на которую получат материальную поддержку на ближайших выборах», — рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта тюменцы пройдут подготовку в сфере публичной политики и государственного управления. Тюменцы примут участие в дебатах, снимут по результатам проведенного опроса социальный предвыборный ролик и смогут пообщаться со спикерами федерального уровня.