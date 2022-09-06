Гостя из Москвы удивила массовая замена бордюров в Кургане

Андрея Шпиленко в Кургане удивила замена бордюров и масштабный ремонт дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрея Шпиленко, который 7 сентября приехал в Курган, удивили массовая замена бордюров на городских улицах и ремонт дорог. О своих впечатлениях гость из Москвы рассказал на промышленном форуме, передает корреспондент URA.RU.

«Первое впечатление от вашего города — меняют бордюры и делают дороги. Мне было безумно приятно это увидеть. Обычно главы регионов вкладывают деньги в то, что быстро приносит деньги. Например, в торговые центры. Бордюры и дороги быстро деньги не приносят. Но они улучшают качество жизни, сюда начинают приезжать туристы», — заявил Шпиленко. На эти слова отреагировал губернатор Курганской области Вадим Шумков: «Не знал, что бордюры в принципе приносят деньги. Буду знать», — улыбнулся он. Фраза вызвала смех и аплодисменты присутствующих на мероприятии.

Во время выступления на форуме «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы» Шпиленко подчеркнул, что в регионе идет большая работа по созданию индустриальных парков. Из девяти площадок, которое создают в области, только три парка могут предоставлять резидентам льготы. По словам федерального эксперта, в других регионах нет и такого количества. Он сказал, что необходимо и остальным площадка пройти аккредитацию и пользоваться ка региональными, так и федеральными мерами поддержки.

Ранее URA.RU писало, что Шпилено вместе с Шумковым посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий из Уральского федерального округа. Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия региона.