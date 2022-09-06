Пермяков призвали привиться от ковида и гриппа одновременно

Жители Пермского края теперь могут сделать прививки одновременно от ковида и гриппа. Двойную вакцинацию разрешило Федеральное министерство здравоохранения.
«Прививки можно сделать обеими вакцинами одновременно в поликлинике или мобильном пункте вакцинации. При одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела. Например, в левое и правое плечо», — сообщил «Текст» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.
В прошлом сезоне прививок и до сих пор медики разрешали ставить обе вакцины только с перерывом в месяц. Ранее URA.RU сообщал, что в Прикамье в сентябре станет доступным новый способ вакцинации от COVID-19 — без введения под кожу. Речь — о насадках для распыления вакцины в нос.
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Жители Пермского края теперь могут сделать прививки одновременно от ковида и гриппа. Двойную вакцинацию разрешило Федеральное министерство здравоохранения. «Прививки можно сделать обеими вакцинами одновременно в поликлинике или мобильном пункте вакцинации. При одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела. Например, в левое и правое плечо», — сообщил «Текст» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. В прошлом сезоне прививок и до сих пор медики разрешали ставить обе вакцины только с перерывом в месяц. Ранее URA.RU сообщал, что в Прикамье в сентябре станет доступным новый способ вакцинации от COVID-19 — без введения под кожу. Речь — о насадках для распыления вакцины в нос.