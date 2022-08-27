Насадки для распыления вакцины от COVID придут в Пермь в сентябре

Привиться новым способом в сентябре смогут более 10 тысяч пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый способ вакцинации от COVID-19 — интерназальный (без введения инъекций под кожу) станет доступен пермякам в сентябре. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании оперативного штаба по вопросам распространения коронавируса в регионе.

«Показатель коллективного иммунитета в Пермском крае на сегодня оценивается в 8%. При этом в регионе имеется более 280 тысяч комплектов вакцины против COVID-19», — отметила министр. По ее словам, в первую очередь вакцину таким способом будут вводить в мобильных пунктах вакцинации, которые вновь собираются открыть в Перми.

Привиться назальной вакциной от коронавируса можно будет в сентябре. Пока речь идет о поступлении 12 тыс. комплектов насадок. Ранее URA.RU сообщало о росте заболеваемости COVID-19 в Пермском крае — такой прогноз давал региональный минздрав. «Все, что нас спасет, это вакцинация», — заявила глава ведомства.

Одним из первых назальной вакциной от коронавируса привился президент Владимир Путин. После процедуры он чувствовал себя хорошо и вскоре продолжил занятия спортом.