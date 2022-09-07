Путин ответил Западу на обвинения в использовании энергетического оружия

Россия выполняет свои обязательства перед партнерами, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Россия выполняет свои обязательства, поставляя партнерам необходимое количества энергоносителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя тезис о том, что Европа обвиняет Россию в использовании энергетического оружия. По его словам, обе нитки газопровода были перекрыты не по инициативе РФ.

«Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам. Две нитки газопровода идут по Украине. Она взяла и отключила одну нитку. Сами закрыли. Вторая трубопроводная сеть Ямал-Европа. Европа поставила под санкции этот газопровод, поляки сами закрыли этот трубопровод», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».