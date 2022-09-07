Невролог Хорошев назвал симптомы, указывающие на образовании тромба

Невролог Хорошев: боль в ноге и синюшность говорят об образовании тромба

08 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Боль в ногах и изменение цвета кожа говорит о необходимости вызывать скорую помощь, считает Павел Хорошев Фото: Александр Елизаров © URA.RU Боль в руках или ногах, похолодание, цианоз (кожа приобретает синюшный цвет — прим. URA.RU) говорят об образовании у человека тромба и необходимости в срочной госпитализации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Ранним маркером тромбозов является рост АЛТ и АСТ (тесты на исследование веществ, указывающих на повреждения внутренних органов, прим. URA.RU), поэтому мы могли бы узнать о том, что у нас начался тромбоз на микроуровне, если бы мы несколько раз в день сдавали биохимию крови. Но этот вариант, как утопический, мы забываем. Ранней диагностики тромбоза быть не может. Есть поздняя, когда посинело и начало болеть. И если возникла боль в конечности, похолодание, на этом месте изменилась окраска кожи, то есть цианоз, то нужно немедленно, экстренно, не теряя ни секунды, вызывать неотложку», — объяснил Павел Хорошев. По словам невролога, попытка перетерпеть боль дома может закончиться летальным исходом. «Нужно обязательно обращаться за медицинской помощью, а не лежать дома и надеяться на лучшее, потому что лучшее не наступит. Тромб консолидируется, уплотнится, срастется со стенкой сосуда и все, уже не рассыплется сам по себе. Ждать дома ни в коем случае нельзя, можно потерять орган, конечность или жизнь. В клиниках есть специальные ловушки — тромбовыводители, где тромб вытаскивают. Если такой техники нет, то врач вам может назначить специальное вещество. Оно разрушает тромб и больному становится легче буквально на глазах», — подчеркнул Хорошев. В беседе с URA.RU хирург высшей категории «Клиника №1», доктор медицинских наук Сергей Семенов добавил, что тромбы могут возникать бессимптомно. «Причинами образования тромбов являются: повреждение интимы, то есть внутренней стенки сосудов, повышенная свертываемость крови, медленная циркуляция ее в кровеносной системе, застой крови в связи с длительной обездвиженностью человека, разрастания атеросклеротических бляшек внутри сосуда, осложнения после хирургических операций. Но бывает, что возникают они бессимптомно», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боль в руках или ногах, похолодание, цианоз (кожа приобретает синюшный цвет — прим. URA.RU) говорят об образовании у человека тромба и необходимости в срочной госпитализации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Ранним маркером тромбозов является рост АЛТ и АСТ (тесты на исследование веществ, указывающих на повреждения внутренних органов, прим. URA.RU), поэтому мы могли бы узнать о том, что у нас начался тромбоз на микроуровне, если бы мы несколько раз в день сдавали биохимию крови. Но этот вариант, как утопический, мы забываем. Ранней диагностики тромбоза быть не может. Есть поздняя, когда посинело и начало болеть. И если возникла боль в конечности, похолодание, на этом месте изменилась окраска кожи, то есть цианоз, то нужно немедленно, экстренно, не теряя ни секунды, вызывать неотложку», — объяснил Павел Хорошев. По словам невролога, попытка перетерпеть боль дома может закончиться летальным исходом. «Нужно обязательно обращаться за медицинской помощью, а не лежать дома и надеяться на лучшее, потому что лучшее не наступит. Тромб консолидируется, уплотнится, срастется со стенкой сосуда и все, уже не рассыплется сам по себе. Ждать дома ни в коем случае нельзя, можно потерять орган, конечность или жизнь. В клиниках есть специальные ловушки — тромбовыводители, где тромб вытаскивают. Если такой техники нет, то врач вам может назначить специальное вещество. Оно разрушает тромб и больному становится легче буквально на глазах», — подчеркнул Хорошев. В беседе с URA.RU хирург высшей категории «Клиника №1», доктор медицинских наук Сергей Семенов добавил, что тромбы могут возникать бессимптомно. «Причинами образования тромбов являются: повреждение интимы, то есть внутренней стенки сосудов, повышенная свертываемость крови, медленная циркуляция ее в кровеносной системе, застой крови в связи с длительной обездвиженностью человека, разрастания атеросклеротических бляшек внутри сосуда, осложнения после хирургических операций. Но бывает, что возникают они бессимптомно», — отметил он.