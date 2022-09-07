Страны Балтии договорились о запрете въезда для россиян

Reuters: страны Балтии договорились о запрете въезда для россиян

07 сентября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Страны Балтии объявят о новых ограничениях для россиян в ближайшее время, сказал Эдгар Ринкевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности в вопросе ограничения въезда для россиян через Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. «Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — приводит цитату Ринкевича агентство Reuters. Сообщается, что запрет не будет распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Страны Балтии объявят о конкретных ограничениях в ближайшие дни, пообещал министр.

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности в вопросе ограничения въезда для россиян через Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. «Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — приводит цитату Ринкевича агентство Reuters. Сообщается, что запрет не будет распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Страны Балтии объявят о конкретных ограничениях в ближайшие дни, пообещал министр.