Страны Балтии договорились о запрете въезда для россиян

Страны Балтии объявят о новых ограничениях для россиян в ближайшее время, сказал Эдгар Ринкевич
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности в вопросе ограничения въезда для россиян через Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — приводит цитату Ринкевича агентство Reuters. Сообщается, что запрет не будет распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Страны Балтии объявят о конкретных ограничениях в ближайшие дни, пообещал министр.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»