Страны Балтии договорились о запрете въезда для россиян

Reuters: страны Балтии договорились о запрете въезда для россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Страны Балтии объявят о новых ограничениях для россиян в ближайшее время, сказал Эдгар Ринкевич Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности в вопросе ограничения въезда для россиян через Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — приводит цитату Ринкевича агентство Reuters. Сообщается, что запрет не будет распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Страны Балтии объявят о конкретных ограничениях в ближайшие дни, пообещал министр.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности в вопросе ограничения въезда для россиян через Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. «Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — приводит цитату Ринкевича агентство Reuters. Сообщается, что запрет не будет распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Страны Балтии объявят о конкретных ограничениях в ближайшие дни, пообещал министр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...