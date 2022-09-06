Соцсети: у самолета «Уральских авиалиний» отказал двигатель

Командир самолета «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Сочи в Санкт-Петербург из-за невозможности запустить двигатель воздушного судна. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«[Экипаж самолета „Уральских авиалиний“] принял решение о заруливании на стоянку по технической причине (не запуск двигателя)», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет должен был направиться из аэропорта Сочи в Санкт-Петербург в ночь на 7 сентября.
Другой информации о неисправностях самолета не поступало. URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний». «Не подтверждаем инцидент», — сообщили в пресс-службе, отказавшись от других комментариев.
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