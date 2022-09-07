Путин анонсировал спад экономики России

07 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Российская экономика прошла пик сложной ситуации, заявил Путин Фото: kremlin.ru Россию ожидает незначительный спад экономики около 2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, экономика страны уже прошла пик сложной ситуации. «Бюджет будет сверстан с профицитом. 485 млрд. Предрекали, что будет большой спад экономики. Спад будет, но незначительный, где-то 2%», — сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Лидер отметил, что в России отмечается тренд на снижение инфляции. «Пик сложной ситуации пройден, ситуация у нас нормализуется. Инфляция снижается и тренд на снижение до 5-6% и даже до целевого показателя. В первом-втором квартале надеемся увидеть это», — сказал он.

Россию ожидает незначительный спад экономики около 2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, экономика страны уже прошла пик сложной ситуации. «Бюджет будет сверстан с профицитом. 485 млрд. Предрекали, что будет большой спад экономики. Спад будет, но незначительный, где-то 2%», — сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Лидер отметил, что в России отмечается тренд на снижение инфляции. «Пик сложной ситуации пройден, ситуация у нас нормализуется. Инфляция снижается и тренд на снижение до 5-6% и даже до целевого показателя. В первом-втором квартале надеемся увидеть это», — сказал он.