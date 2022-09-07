Путин оценил доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС

Путин доверяет докладу МАГАТЭ о Запорожской АЭС

По словам Владимира Путина, он доверяет докладу МАГАТЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин оценил доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о Запорожской АЭС. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума.

«Да, я доверяю этому отчету. МАГАТЭ — очень ответственная организация. Они находятся под давлением тех стран, на которые они работают и не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны ВСУ. Это же очевидно, что мы, стреляем сами по себе что ли? Это не вяжется со здравым смыслом. Там же осколки химарсов валяются. МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции, но там нет военной техники», — сказал он. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Ранее URA.RU сообщало, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. В этом уверена представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что не доверяет докладу.

Миссия МАГАТЭ проходила в связи с обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию.