Захарова: МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС

Захарова: МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах Запорожской АЭС

07 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мария Захарова уверена в том, что МАГАТЭ скрывает причастность Киева в обстрелах Запорожской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии, (МАГАТЭ) скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы же понимаем, что это зона конфликта, она просвечивается со всех сторон, включая космос, есть данные спутниковые. Скажу больше. По недавним откровениям, вооруженные силы Украины согласуют координаты нанесения ударов непосредственно с американцами <…>. Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны? … Может такое быть? Вы серьезно? Это можно не видеть, если только ты не хочешь это видеть», — сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии МАГАТЭ. Ранее URA.RU сообщало, что МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС. В отчете говорится, что обстрелу подверглось здание, где размещена система оповещения о повреждениях станции. При этом, Россия изначально не доверяла помощи МАГАТЭ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Захарова уточняла, что Захарова Киев использует ситуацию с ЗАЭС для терроризирования, сообщает RT. Россия заняла часть Запорожской области после того, как начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим ВСУ начали неоднократно обстреливать ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии, (МАГАТЭ) скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы же понимаем, что это зона конфликта, она просвечивается со всех сторон, включая космос, есть данные спутниковые. Скажу больше. По недавним откровениям, вооруженные силы Украины согласуют координаты нанесения ударов непосредственно с американцами <…>. Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны? … Может такое быть? Вы серьезно? Это можно не видеть, если только ты не хочешь это видеть», — сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии МАГАТЭ. Ранее URA.RU сообщало, что МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС. В отчете говорится, что обстрелу подверглось здание, где размещена система оповещения о повреждениях станции. При этом, Россия изначально не доверяла помощи МАГАТЭ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Захарова уточняла, что Захарова Киев использует ситуацию с ЗАЭС для терроризирования, сообщает RT. Россия заняла часть Запорожской области после того, как начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим ВСУ начали неоднократно обстреливать ЗАЭС.