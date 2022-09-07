Путин высказался о решении суда по Сафронову

Бывший советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов получил приговор по решению суда. Он виновен в передаче секретных материалов иностранной разведке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это журналист, он получил этот приговор, не знаю детали, но он еще и был советников руководителя „Роскосмоса“ и зарабатывал не только журналистской деятельностью. Он передавал секретные материалы иностранной разведке. Контрразведка все зафиксировала. Насколько оно (решение суда — прим. URA.RU) оправдано с точки зрения срока, я не берусь судить», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Также глава напомнил, что решение суда можно обжаловать.
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