Путин высказался о решении суда по Сафронову

07 сентября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Контрразведка зафиксировала преступления Сафронова, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов получил приговор по решению суда. Он виновен в передаче секретных материалов иностранной разведке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Это журналист, он получил этот приговор, не знаю детали, но он еще и был советников руководителя „Роскосмоса“ и зарабатывал не только журналистской деятельностью. Он передавал секретные материалы иностранной разведке. Контрразведка все зафиксировала. Насколько оно (решение суда — прим. URA.RU) оправдано с точки зрения срока, я не берусь судить», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Также глава напомнил, что решение суда можно обжаловать.

Бывший советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов получил приговор по решению суда. Он виновен в передаче секретных материалов иностранной разведке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Это журналист, он получил этот приговор, не знаю детали, но он еще и был советников руководителя „Роскосмоса“ и зарабатывал не только журналистской деятельностью. Он передавал секретные материалы иностранной разведке. Контрразведка все зафиксировала. Насколько оно (решение суда — прим. URA.RU) оправдано с точки зрения срока, я не берусь судить», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Также глава напомнил, что решение суда можно обжаловать.