Диетолог Соломатина рассказала о вреде молочных коктейлей

Диетолог Соломатина: употребление молочных коктейлей ведет к набору веса, диабету и болезням сердца

12 сентября 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

В молочном коктейле содержится минимум пять ложек сахара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Молочные коктейли очень калорийны, в них содержится не менее пяти ложек сахара, а частое употребление ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, кардиологическим заболеваниям и инфарктам. Кроме того, они плохо перевариваются. Об этом рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии. Собственно, он просто не успевает ее потратить. Все это ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее по цепочке от этого начинают страдать сосуды, далее различные кардиологические заболевания и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому чрезмерное потребление сахара», — поделилась Елена Соломатина. По словам диетолога, молочные коктейли плохо перевариваются, кроме того, лучше не запивать им другие блюда, а употреблять только в качестве десерта. «Во-первых, это полноценный десерт, а во-вторых сочетание молока и каких-то других блюд, тех же мясных, является очень тяжелым для пищеварения. А еще, так как молочные коктейли делают как правило холодными, это очень плохо для переваривания, потому что не вырабатываются в достаточном количестве ферменты. И недопереваренная еда движется дальше в кишечник. Там размножается патогенная микрофлора. Она выделяет токсины. Нарушается баланс кишечной микрофлоры и это приводит к букету различных состояний. Это и ухудшение настроения, и снижение иммунитета, и снижение гормона насыщения. Также интоксикация. Вообще состояние микрофлоры связанно с развитием огромного количества заболеваний, вплоть до онкологии», — заключила Соломатина. В Америке 12 сентября отмечают изобретение шоколадно-молочного коктейля. Молочный коктейль существует с конца 19 века. Первоначально это был алкогольный напиток, приготовленный с виски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молочные коктейли очень калорийны, в них содержится не менее пяти ложек сахара, а частое употребление ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, кардиологическим заболеваниям и инфарктам. Кроме того, они плохо перевариваются. Об этом рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии. Собственно, он просто не успевает ее потратить. Все это ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее по цепочке от этого начинают страдать сосуды, далее различные кардиологические заболевания и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому чрезмерное потребление сахара», — поделилась Елена Соломатина. По словам диетолога, молочные коктейли плохо перевариваются, кроме того, лучше не запивать им другие блюда, а употреблять только в качестве десерта. «Во-первых, это полноценный десерт, а во-вторых сочетание молока и каких-то других блюд, тех же мясных, является очень тяжелым для пищеварения. А еще, так как молочные коктейли делают как правило холодными, это очень плохо для переваривания, потому что не вырабатываются в достаточном количестве ферменты. И недопереваренная еда движется дальше в кишечник. Там размножается патогенная микрофлора. Она выделяет токсины. Нарушается баланс кишечной микрофлоры и это приводит к букету различных состояний. Это и ухудшение настроения, и снижение иммунитета, и снижение гормона насыщения. Также интоксикация. Вообще состояние микрофлоры связанно с развитием огромного количества заболеваний, вплоть до онкологии», — заключила Соломатина. В Америке 12 сентября отмечают изобретение шоколадно-молочного коктейля. Молочный коктейль существует с конца 19 века. Первоначально это был алкогольный напиток, приготовленный с виски.