06 сентября 2022

Махонин заключил соглашение со Сбером о лечении пермяков

Пермские власти подписали соглашение со Сбером о лечении пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис Сберздоровье будет следить за состоянием здоровья пермских пациентов Фото:

Правительство Пермского края и представители структуры СберЗдоровье (принадлежит Сберу) подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подписание прошло в присутствии губернатора края Дмитрия Махонина. Стороны будут взаимодействовать в сфере цифровых технологий в здравоохранении, сообщает сайт краевого правительства.

«Правительство Прикамья и компания СберЗдоровье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в здравоохранении. Документ в ходе VII Восточного экономического форума подписали министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье», — передает сайт правительства.

В рамках сотрудничества Пермский край будет взаимодействовать с компанией в области цифровых медицинских сервисов. В том числе регион примет участие в пилотном проекте Сберздоровья по направлению телемедицицны. Системы сервиса будут контролировать состояние здоровья подключенных пациентов. Если у пациента обнаруживаются изменения или нарушения, система дает знать об этом лечащему врачу.

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Правительство Пермского края и представители структуры СберЗдоровье (принадлежит Сберу) подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подписание прошло в присутствии губернатора края Дмитрия Махонина. Стороны будут взаимодействовать в сфере цифровых технологий в здравоохранении, сообщает сайт краевого правительства. «Правительство Прикамья и компания СберЗдоровье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в здравоохранении. Документ в ходе VII Восточного экономического форума подписали министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье», — передает сайт правительства. В рамках сотрудничества Пермский край будет взаимодействовать с компанией в области цифровых медицинских сервисов. В том числе регион примет участие в пилотном проекте Сберздоровья по направлению телемедицицны. Системы сервиса будут контролировать состояние здоровья подключенных пациентов. Если у пациента обнаруживаются изменения или нарушения, система дает знать об этом лечащему врачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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