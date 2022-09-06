Махонин заключил соглашение со Сбером о лечении пермяков

Пермские власти подписали соглашение со Сбером о лечении пермяков

07 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Сервис Сберздоровье будет следить за состоянием здоровья пермских пациентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Пермского края и представители структуры СберЗдоровье (принадлежит Сберу) подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подписание прошло в присутствии губернатора края Дмитрия Махонина. Стороны будут взаимодействовать в сфере цифровых технологий в здравоохранении, сообщает сайт краевого правительства. «Правительство Прикамья и компания СберЗдоровье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в здравоохранении. Документ в ходе VII Восточного экономического форума подписали министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье», — передает сайт правительства. В рамках сотрудничества Пермский край будет взаимодействовать с компанией в области цифровых медицинских сервисов. В том числе регион примет участие в пилотном проекте Сберздоровья по направлению телемедицицны. Системы сервиса будут контролировать состояние здоровья подключенных пациентов. Если у пациента обнаруживаются изменения или нарушения, система дает знать об этом лечащему врачу.

Правительство Пермского края и представители структуры СберЗдоровье (принадлежит Сберу) подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подписание прошло в присутствии губернатора края Дмитрия Махонина. Стороны будут взаимодействовать в сфере цифровых технологий в здравоохранении, сообщает сайт краевого правительства. «Правительство Прикамья и компания СберЗдоровье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в здравоохранении. Документ в ходе VII Восточного экономического форума подписали министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье», — передает сайт правительства. В рамках сотрудничества Пермский край будет взаимодействовать с компанией в области цифровых медицинских сервисов. В том числе регион примет участие в пилотном проекте Сберздоровья по направлению телемедицицны. Системы сервиса будут контролировать состояние здоровья подключенных пациентов. Если у пациента обнаруживаются изменения или нарушения, система дает знать об этом лечащему врачу.