Свердловчанам продадут тонны зараженных фруктов

Россельхознадзор нашел в Свердловской области зараженные апельсины и сливы

Фрукты оказались заражены вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора обнаружили десятки тонн зараженных апельсинов и слив, часть из которых собираются отдать на продажу. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Региональный Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга зараженные африканские апельсины. В апельсинах живет карантинный вредитель плодовых культур красная померанцевая щитовка», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, в ведомстве обнаружили больше сотни тонн слив, зараженные опасным грибком.

Россельхознадзор еще решает, как поступить со сливами, а 18,5 тонны зараженных апельсинов разрешили продавать в Свердловской области. По данным специалистов, вредитель, питающийся соком растений, не опасен для человека, поэтому изымать фрукты не будут.

Сливы, пораженные монилиозной гнилью, со временем засыхают и скукоживаются. Также заболевание может затронуть яблоки, персик, грушу и другие фрукты и ягоды.

Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.