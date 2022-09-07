Свердловчанам продадут тонны зараженных фруктов

Россельхознадзор нашел в Свердловской области зараженные апельсины и сливы
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, фрукты, апельсины, цитрус
Фрукты оказались заражены вредителем Фото:

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора обнаружили десятки тонн зараженных апельсинов и слив, часть из которых собираются отдать на продажу. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Региональный Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга зараженные африканские апельсины. В апельсинах живет карантинный вредитель плодовых культур красная померанцевая щитовка», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, в ведомстве обнаружили больше сотни тонн слив, зараженные опасным грибком.

Россельхознадзор еще решает, как поступить со сливами, а 18,5 тонны зараженных апельсинов разрешили продавать в Свердловской области. По данным специалистов, вредитель, питающийся соком растений, не опасен для человека, поэтому изымать фрукты не будут.

Сливы, пораженные монилиозной гнилью, со временем засыхают и скукоживаются. Также заболевание может затронуть яблоки, персик, грушу и другие фрукты и ягоды.

Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.

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Специалисты свердловского управления Россельхознадзора обнаружили десятки тонн зараженных апельсинов и слив, часть из которых собираются отдать на продажу. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Региональный Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга зараженные африканские апельсины. В апельсинах живет карантинный вредитель плодовых культур красная померанцевая щитовка», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, в ведомстве обнаружили больше сотни тонн слив, зараженные опасным грибком. Россельхознадзор еще решает, как поступить со сливами, а 18,5 тонны зараженных апельсинов разрешили продавать в Свердловской области. По данным специалистов, вредитель, питающийся соком растений, не опасен для человека, поэтому изымать фрукты не будут. Сливы, пораженные монилиозной гнилью, со временем засыхают и скукоживаются. Также заболевание может затронуть яблоки, персик, грушу и другие фрукты и ягоды. Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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