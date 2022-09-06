Для борьбы с экологическим бедствием в Пермь приедет министр РФ

В ближайшее время в Пермский край приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Козлов приедет для решения давней экологической проблемы в Кизеле в Пермском крае, связанной с окислением рек. Встреча с министром прошла на площадке Дальневосточного экономического форума
«Важная встреча с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Договорились, что Александр Александрович в ближайшее время посетит Пермский край, чтобы на месте обсудить проблему изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне», — отметил Махонин.
Также губернатор доложил министру о вредителе, который уничтожает пермские леса. По словам Махонина, удалось заручиться поддержкой Козлова. «Перенимаем опыт других регионов для решения проблемы», — сообщил Дмитрий Махонин.
На встрече с главными редакторами пермских СМИ 17 августа Махонин заявлял, что Пермский край в новейшей истории пережил две кризисные ситуации — закрытие шахт в Кизеле и технологическая катастрофа в Березниках. После прекращения добычи полезных ископаемых перестала откачиваться вода из шахт. И из-за этого началось окисление рек. В них течет слабая серная кислота.
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