Рыбак из ХМАО нашел кость мамонта, перепутав ее с бревном

Останки мамонта обнаружены на берегу Оби Фото: страница Айдара Муллагулова в соцсети «Вконтакте»

Под Нижневартовском двое рыбаков обнаружили кость мамонта на берегу Оби. Об этом стало известно, когда один из них опубликовал фото на своей странице «Вконтакте» .

«Мы с моим другом занимались подводной охотой и отправились на Обь порыбачить. Решили привязать лодку к бревну, которое просто валялось на берегу. Когда начали привязывать, поняли, что бревно слишком тяжелое. Начали ковырять, отмыли его и поняли, что это кость», — рассказал Айдар Муллагулов.

Случай произошел несколько лет назад, но рассказал о нем Муллагулов только сейчас, так как кость мамонта осталась у второго рыбака Владимира. Айдар же вспомнил о находке когда его сын попросил принести в школу «что-то историческое». «Я отдал ребенку фотографию и по случаю выложил в соцсети», — поделился Муллагулов с URA.RU.

О дальнейшей судьбе находки ничего не известно — Владимир, у которого и осталась кость мамонта, погиб в ДТП, и как семья распорядилась находкой, Муллагулов не знает. Возможно, предположил рыбак, ее сдали в какой-нибудь музей.

Ранее URA.RU писало, что ученые в ЯНАО нашли останки мамонтов на территории Приуральского района. После сообщения жителя Салехарда научным сотрудникам удалось обнаружить зубы животных.