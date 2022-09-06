06 сентября 2022

Рыбак из ХМАО нашел кость мамонта, перепутав ее с бревном

Рыбак из ХМАО нашел кость мамонта, перепутав ее с бревном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Останки мамонта обнаружены на берегу Оби Фото:

Под Нижневартовском двое рыбаков обнаружили кость мамонта на берегу Оби. Об этом стало известно, когда один из них опубликовал фото на своей странице «Вконтакте».

«Мы с моим другом занимались подводной охотой и отправились на Обь порыбачить. Решили привязать лодку к бревну, которое просто валялось на берегу. Когда начали привязывать, поняли, что бревно слишком тяжелое. Начали ковырять, отмыли его и поняли, что это кость», — рассказал Айдар Муллагулов.

Случай произошел несколько лет назад, но рассказал о нем Муллагулов только сейчас, так как кость мамонта осталась у второго рыбака Владимира. Айдар же вспомнил о находке когда его сын попросил принести в школу «что-то историческое». «Я отдал ребенку фотографию и по случаю выложил в соцсети», — поделился Муллагулов с URA.RU.

О дальнейшей судьбе находки ничего не известно — Владимир, у которого и осталась кость мамонта, погиб в ДТП, и как семья распорядилась находкой, Муллагулов не знает. Возможно, предположил рыбак, ее сдали в какой-нибудь музей.

Ранее URA.RU писало, что ученые в ЯНАО нашли останки мамонтов на территории Приуральского района. После сообщения жителя Салехарда научным сотрудникам удалось обнаружить зубы животных.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Под Нижневартовском двое рыбаков обнаружили кость мамонта на берегу Оби. Об этом стало известно, когда один из них опубликовал фото на своей странице «Вконтакте». «Мы с моим другом занимались подводной охотой и отправились на Обь порыбачить. Решили привязать лодку к бревну, которое просто валялось на берегу. Когда начали привязывать, поняли, что бревно слишком тяжелое. Начали ковырять, отмыли его и поняли, что это кость», — рассказал Айдар Муллагулов. Случай произошел несколько лет назад, но рассказал о нем Муллагулов только сейчас, так как кость мамонта осталась у второго рыбака Владимира. Айдар же вспомнил о находке когда его сын попросил принести в школу «что-то историческое». «Я отдал ребенку фотографию и по случаю выложил в соцсети», — поделился Муллагулов с URA.RU. О дальнейшей судьбе находки ничего не известно — Владимир, у которого и осталась кость мамонта, погиб в ДТП, и как семья распорядилась находкой, Муллагулов не знает. Возможно, предположил рыбак, ее сдали в какой-нибудь музей. Ранее URA.RU писало, что ученые в ЯНАО нашли останки мамонтов на территории Приуральского района. После сообщения жителя Салехарда научным сотрудникам удалось обнаружить зубы животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...