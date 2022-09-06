Соратница курганского губернатора вошла в кадровый резерв правительства РФ

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи вошла в кадровый резерв российского правительства

Оксана Куташи попала в федеральный кадровый резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи вошла в резерв управленческих кадров, который утвердило российское правительство. Вместе с ней в перечне оказались еще 11 чиновников разных уровней. Список опубликован на официальном портале госслужбы.

«Список лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров <…>. Высший уровень (представители субъектов РФ) <…> 259. Куташи Оксана Александровна, заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора», — указано в перечне. В разделе «Высший уровень резерва» указаны заместители губернатора Андрей Алексеев и Владимир Архипов, директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, руководитель департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

В разделе «Базовый уровень» значатся четыре представителя курганского правительства. В их числе замдиректора департамента экономического развития области Иван Смирных. В перспективный уровень попали начальник отдела соцобслуживания Главного управления социальной защиты населения Наталья Никитина и замначальника отдела архитектуры и градостроительства управления строительства профильного департамента Даниил Вольман.

На сайте госслужбы говорится, что перечень определен правительством России. Кандидатов рекомендуют руководители органов и организаций, а также первые лица субъектов. Указано, что общее количество резервистов от Курганской области составляет 163 человека.

Ранее URA.RU писало, что Куташи приглашала принять участие в конкурсе по формированию кадрового резерва областного правительства «ярких, креативных и ответственных» специалистов. Подобные конкурсы постоянно проводят в каждом департаменте. Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в тюменском правительстве