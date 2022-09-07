Рожков из «Уральских пельменей» пояснил, почему шутка про Соловьева пропала из выпуска КВН

Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что шутка про телеведущего Владимира Соловьева, вырезанная из выпуска КВН, действительно была недопустимой в рамках шоу «Первого канала». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН», — заявил Рожков.
Ранее URA.RU сообщало, что из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге. Так, из эфира вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева от команды «Сборная Снежногорска», представитель которой вышел в костюме среднего пальца и сказал: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать». Хотя сценка зрителям пришлась по душе.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что шутка про телеведущего Владимира Соловьева, вырезанная из выпуска КВН, действительно была недопустимой в рамках шоу «Первого канала». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН», — заявил Рожков. Ранее URA.RU сообщало, что из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге. Так, из эфира вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева от команды «Сборная Снежногорска», представитель которой вышел в костюме среднего пальца и сказал: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать». Хотя сценка зрителям пришлась по душе.